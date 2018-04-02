Разработчики объяснили решение тем, что инструмент устарел, говорится в официальном блоге Google.

Сервис запустили в 2009 году. С тех пор появилось много других сервисов сокращения ссылок. Пользователи ищут контент другим способом.

Решение отказаться от Google URL Shortener появилось из-за перехода на новую систему Firebase Dynamic Links. Ее продуктом станут «глубокие ссылки», которые будут работать не только на уровне сайтов, но и на уровне приложений на платформах iOS и Android.

Доступ к уже сокращенным ссылкам останется, но с 13 апреля пользователи не смогут обрабатывать и создавать новые ссылки.

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