|Компания Google решила закрыть один из устаревших сервисов
|02.04.2018 23:40
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Разработчики объяснили решение тем, что инструмент устарел, говорится в официальном блоге Google.
Сервис запустили в 2009 году. С тех пор появилось много других сервисов сокращения ссылок. Пользователи ищут контент другим способом.
Решение отказаться от Google URL Shortener появилось из-за перехода на новую систему Firebase Dynamic Links. Ее продуктом станут «глубокие ссылки», которые будут работать не только на уровне сайтов, но и на уровне приложений на платформах iOS и Android.
Доступ к уже сокращенным ссылкам останется, но с 13 апреля пользователи не смогут обрабатывать и создавать новые ссылки.
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