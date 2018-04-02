Защитники лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили просят Львовский окружной административный суд отменить постановление Мостиского пограничного отряда о недопуске политика в Украину. Саакашвили запретили въезжать в Украину до 13 февраля 2021 года Фото: EPA В иске Львовский окружной административный суд просят отменить постановление Мостиского пограничного отряда.Защита Саакашвили считает, что силовики нарушили "Инструкцию о принятии решений о запрете въезда иностранцам или лицам без гражданства", а также права политика, гарантируемые Европейской конвенцией.12 февраля Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. В Варшаве руководитель "Руху нових сил" заявил, что за высылкой стоит президент Петр Порошенко, который в июле 2017-го лишил его украинского гражданства. По словам политика, в Европе он сделает так, что главе государства "мало не покажется".Саакашвили подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать незаконными его задержание и высылку из Украины.14 февраля экс-президент Грузии прибыл в Нидерланды. Власти страны вручили ему удостоверение личности. Украинские власти запретили лидеру "Руху нових сил" въезд в страну до 13 февраля 2021 года.Генеральная прокуратура подозревает Саакашвили в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. 12 марта уголовное производство в отношении политика приостановили.18 марта Саакашвили предупредил, что может приехать в Украину "в любой момент".30 марта издание LB.ua сообщило со ссылкой на источники в "Русі нових сил", что экс-президент Грузии не планирует возвращаться в Украину, а свое выдворение он мог согласовать с властями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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