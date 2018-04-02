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Адвокаты Саакашвили обжаловали запрет на его въезд в Украину
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02.04.2018 23:40
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Защитники лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили просят
Львовский окружной административный суд отменить постановление
Мостиского пограничного отряда о недопуске политика в Украину.
Саакашвили запретили въезжать в Украину до 13 февраля 2021 года
Фото: EPA В иске Львовский окружной административный суд просят
отменить постановление Мостиского пограничного отряда.Защита
Саакашвили считает, что силовики нарушили "Инструкцию о принятии
решений о запрете въезда иностранцам или лицам без гражданства", а
также права политика, гарантируемые Европейской конвенцией.12
февраля Саакашвили выдворили в Польшу как лицо,
незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017
года. В Варшаве руководитель "Руху нових сил" заявил, что за
высылкой стоит президент Петр Порошенко, который в июле
2017-го лишил его украинского гражданства. По словам политика,
в Европе он сделает так, что главе государства "мало не
покажется".Саакашвили подал иск в Окружной административный
суд Киева с требованием признать незаконными его задержание и
высылку из Украины.14 февраля экс-президент Грузии прибыл в
Нидерланды. Власти страны вручили ему удостоверение
личности. Украинские власти запретили лидеру "Руху нових
сил" въезд в страну до 13 февраля 2021 года.Генеральная
прокуратура подозревает Саакашвили в получении из России около
$500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской
власти. 12 марта уголовное производство в отношении
политика приостановили.18 марта Саакашвили предупредил,
что может приехать в Украину "в любой момент".30 марта издание
LB.ua сообщило со ссылкой на источники в "Русі нових сил", что
экс-президент Грузии не планирует возвращаться в Украину, а свое
выдворение он мог согласовать с властями.
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