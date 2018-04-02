Однако власти Шри-Ланки решили переместить обломки корабля, чтобы создать больше пространства в гавани.

После пятимесячной операции огромный 140-метровый корпус был поднят военно-морским флотом Шри-Ланки. Водолазы работали, чтобы восстановить повреждения на ржавом корпусе и укрепить структуру корабля. Они даже установили искусственную сторону на судно, как часть усилий, чтобы восстановить утраченную плавучесть..

Шри-Ланкийские военно-морские водолазы привлекли 98 дайверов на амбициозную операцию по спасению (флот Шри-Ланки)

Корабль начал всплытие на поверхность 22 марта.

По данным сайта Wrecksite, в 1924 году торговое судно использовалось для перевозки пассажиров и грузов между Великобританией и Бирмой. В день нападения японцев Сайган перевозил воздушные суда и боеприпасы для союзнических военных действий, большая часть которых была спасена.

SS Saigang (военно-морской флот Шри-Ланки)

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