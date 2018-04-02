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Портников: У России должны были отобрать чемпионат мира после нападения на Крым. Запад очень долго думал
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02.04.2018 23:48
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Запад уже готов отобрать у РФ право на проведение чемпионата мира
по футболу, однако время для этого решения упущено, считает
политический обозреватель Виталий Портников. Виталий
Портников: Мы не знаем, что Путин учудит завтра Фото: Виталий
Портников / Facebook "Я решительный сторонник такого бойкота. Я
считаю, что чемпионат мира в России после только, что произошло, –
это просто издевательство над здравым смыслом. Но про это надо было
думать раньше. Этот бойкот должен был состояться, и вообще у России
должны были отобрать право на проведение ЧМ, когда РФ напала на
Крым. Запад очень долго думал", – отметил он.Политический
обозреватель подчеркнул, что страны Запада уже согласны на перенос
чемпионата мира из России."Сейчас отобрать чемпионат было бы
вероятно, по настроениям людей и элит, но уже нет времени. Конечно,
мы не знаем, что президент РФ Владимир Путин учудит завтра, но на
сегодняшний момент я не вижу ни возможности бойкота, ни возможности
того, что россиян лишат чемпионата", – подытожил Портников.
https://www.facebook.com/portnikov/videos/2120757504617305/
Чемпионат мира по футболу должен состояться с 14 июня по 15
июля.21 марта Министр иностранных дел Великобритании
Борис Джонсон сказал, что предстоящий чемпионат мира по
футболу в РФ похож на то, как воспользовался Олимпиадой 1936
года в Берлине лидер нацистской Германии Адольф
Гитлер.Церемонию открытия турнира проигнорирует президент
Польши Анджей Дуда и власти Исландии. Министр
иностранных дел Украины Павел Климкин призывал лишить Россию
права проводить ЧМ.27 марта Джонсон заявил, что сборная
Англии не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018
года.
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