Запад уже готов отобрать у РФ право на проведение чемпионата мира по футболу, однако время для этого решения упущено, считает политический обозреватель Виталий Портников. Виталий Портников: Мы не знаем, что Путин учудит завтра Фото: Виталий Портников / Facebook "Я решительный сторонник такого бойкота. Я считаю, что чемпионат мира в России после только, что произошло, – это просто издевательство над здравым смыслом. Но про это надо было думать раньше. Этот бойкот должен был состояться, и вообще у России должны были отобрать право на проведение ЧМ, когда РФ напала на Крым. Запад очень долго думал", – отметил он.Политический обозреватель подчеркнул, что страны Запада уже согласны на перенос чемпионата мира из России."Сейчас отобрать чемпионат было бы вероятно, по настроениям людей и элит, но уже нет времени. Конечно, мы не знаем, что президент РФ Владимир Путин учудит завтра, но на сегодняшний момент я не вижу ни возможности бойкота, ни возможности того, что россиян лишат чемпионата", – подытожил Портников. https://www.facebook.com/portnikov/videos/2120757504617305/ Чемпионат мира по футболу должен состояться с 14 июня по 15 июля.21 марта Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сказал, что предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ похож на то, как воспользовался Олимпиадой 1936 года в Берлине лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.Церемонию открытия турнира проигнорирует президент Польши Анджей Дуда и власти Исландии. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывал лишить Россию права проводить ЧМ.27 марта Джонсон заявил, что сборная Англии не будет бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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