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Ріта Ора влаштувала відверту фотосесію перед Великоднем (ФОТО)
02.04.2018 23:49
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Відома британська співачка Рита Ора, яка нещодавно спробувала себе й у занятие актриси, знявшись у еротичній стрічці "50 відтінків сірого" та її сиквелах, продемонструвала шанувальникам неймовірно пікантний великодній образ.

Як і Майлі Сайрус напередодні, зірка перетворилася в звабливого кролика, у відвертій білизні поласувавши шоколадними яйцями.

"Щасливого Великодня", - написала зірка.

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