Защитник греческого “Промитеаса” Александр Липовый провел удачный домашний матч против “Кретан Кингс” в чемпионате Греции, сообщает со ссылкой на ФБУ.

“Промитеас” выиграл со счетом 94:72. Выйдя со скамейки, украинец сыграл 20 минут, набрал 18 очков (6/8 двухочковых, 2/2 трехочковых), сделал 5 подборов (2 в нападении), 2 передачи и 2 перехвата при 2 потерях и 2 фолах (результативная эффективность составила — 20).

Примечательно, что наш соотечественник стал лучшим в поединке по количеству набранных баллов, разделив это звание с еще тремя игроками.

Заметим, что после 15-й победы в регулярном чемпионате “Промитеас” поднялся на 5 место, имея в пассиве 8 поражений.

Добавим также, натурализованный украинский баскетболист Стивен Буртт также набрал 18 очков в поединке его БК “Ларисса” против “Колоссос”, который завершился победой первых 79:77.

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