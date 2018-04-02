Директор начальной школы в американском Нью-Джерси Винс Майерс поцеловал свинью перед учениками, чтобы выполнить обещание, данное им в начале учебного года, сообщает NJ в понедельник, 2 апреля.

Так, Майерс обещал, что поцелует свинью, если дети смогут прочитать 10 тысяч книг в течение учебного года. Дети прочли 12,8 тысячкниг.

Проигравший спор директор собрал детей в актовом зале и при всех поцеловал в пятачок трехмесячную свинью породы новозеландский кун-кун по кличке Роузбуд. Ее умышленно привез локальный фермер.

Позже на сцену вышла начальница Винса Майерса, председатель образовательного округа Линн ДиПьетропо и под восторженные крики детей также поцеловала животное.

На вопрос, каково ему было целовать свинью, Майерс ответил: «Это словно целовать собаку».

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира