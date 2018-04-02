Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна согласовала с ООН высылку половины нелегальных мигрантов в развитые страны. Нетаньяху заявил, что много работал над поиском страны, которая согласилась бы принять нелегалов без их согласия Фото: Премьер-министр Израиля / Facebook Нетаньяху отметил, что восемь лет назад граница Израиля с Африкой была легко проницаемой и ежегодно на территорию страны могло проникать до 100 тыс. человек, что угрожало будущему государства. В связи с этим Израиль построил пограничные заграждения, которые по мнению премьера помогли предотвратить проникновение на территорию страны 1 млн. человек."К тому времени, когда строительство забора было завершено, около 60 тыс. человек смогли проникнуть в страну, и многие из них поселились в окрестностях южного Тель-Авива. Мы не сдались, заняли очень решительную позицию и выдворили более 20 тыс. Осталось около 35 тыс. человек, большинство из которых находятся на юге Тель-Авива и в его окрестностях", – рассказал премьер-министр.Он подчеркнул, что жители южного Тель-Авива страдают от наплыва мигрантов, следовательно необходимо выдворить оставшихся нелегалов. Однако суд запретил депортировать мигрантов без их согласия в третью страну, которая не согласна их принять. Поскольку третьи страны не смогли принять мигрантов, Израиль был вынужден пойти на уступки, договорившись с управлением ООН о высылке половины мигрантов."В соответствии с уникальным соглашением с государством Израиль, 16250 человек будут выдворены в самые передовые страны, такие как Канада, Германия или Италия. УВКБ ООН взяло на себя обязательства по организации вывоза и даже финансирование", – заявил Нетаньяху.По словам премьера, сэкономленные на содержании мигрантов средства пойдут на реконструкцию южного Тель-Авива и в рассредоточение мигрантов по разным районам страны. https://www.facebook.com/PMORUS/posts/1470597676383703 По информации ООН, в конце 2016 года вмире насчитывалось 65,6 млн вынужденных переселенцев.По данным Международной организации по миграции, количество незаконно перебравшихся в европейские страны в 2016 году составило 387 тыс. В 2017 году в Европу прибыли уже около 126 тыс. мигрантов, из них 120 тыс. – по морю. Погибли во время переправки 2410 искателей убежища. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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