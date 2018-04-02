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Израиль депортирует более 16 тыс нелегальных мигрантов в Канаду, Германию или Италию
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02.04.2018 23:56
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна
согласовала с ООН высылку половины нелегальных мигрантов в развитые
страны. Нетаньяху заявил, что много работал над поиском страны,
которая согласилась бы принять нелегалов без их согласия Фото:
Премьер-министр Израиля / Facebook Нетаньяху отметил, что восемь
лет назад граница Израиля с Африкой была легко проницаемой и
ежегодно на территорию страны могло проникать до 100 тыс. человек,
что угрожало будущему государства. В связи с этим Израиль построил
пограничные заграждения, которые по мнению премьера помогли
предотвратить проникновение на территорию страны 1 млн. человек."К
тому времени, когда строительство забора было завершено, около 60
тыс. человек смогли проникнуть в страну, и многие из них поселились
в окрестностях южного Тель-Авива. Мы не сдались, заняли очень
решительную позицию и выдворили более 20 тыс. Осталось около 35
тыс. человек, большинство из которых находятся на юге Тель-Авива и
в его окрестностях", – рассказал премьер-министр.Он подчеркнул, что
жители южного Тель-Авива страдают от наплыва мигрантов,
следовательно необходимо выдворить оставшихся нелегалов. Однако суд
запретил депортировать мигрантов без их согласия в третью страну,
которая не согласна их принять. Поскольку третьи страны не смогли
принять мигрантов, Израиль был вынужден пойти на уступки,
договорившись с управлением ООН о высылке половины мигрантов."В
соответствии с уникальным соглашением с государством Израиль, 16250
человек будут выдворены в самые передовые страны, такие как Канада,
Германия или Италия. УВКБ ООН взяло на себя обязательства по
организации вывоза и даже финансирование", – заявил Нетаньяху.По
словам премьера, сэкономленные на содержании мигрантов средства
пойдут на реконструкцию южного Тель-Авива и в рассредоточение
мигрантов по разным районам страны.
https://www.facebook.com/PMORUS/posts/1470597676383703
По информации ООН, в конце 2016 года вмире насчитывалось 65,6
млн вынужденных переселенцев.По данным Международной
организации по миграции, количество незаконно перебравшихся в
европейские страны в 2016 году составило 387 тыс. В 2017 году в
Европу прибыли уже около 126 тыс. мигрантов, из них 120 тыс. –
по морю. Погибли во время переправки 2410 искателей убежища.
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