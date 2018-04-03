Иракские власти заявили, что нашли останки еще 158 человек в братской могиле за пределами города Тикрит, где, как считается, ИГИЛ уничтожило сотни захваченных солдат, когда боевики зверствовали по всей стране летом 2014 года.

Иракский судебно-медицинский департамент заявил в понедельник, что обнаружил в общей сложности 1153 тела в могиле.

В 2014 году было захвачено около 1 700 солдат после захвата Тикрита. Солдаты пытались убегать из близлежащего лагеря Спейхер, бывшей американской базы близко от северного города.

Позднее были распространены графические изображения боевиков, стреляющих в солдат, умерших после того, как их заставили лежать лицом вниз в мелкой канаве.

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