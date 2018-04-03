Иностранный гражданин получил телесные повреждения в результате конфликта в Киеве, злоумышленников ищут, сообщили в Национальной полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полицейские расследуют случай на улице Верхней в Киеве Фото: kyiv.npu.gov.ua "В 16.50 поступило сообщение, что на улице Верхней слышны выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль Porsche Cayenne, возле которого нашли две гильзы. Согласно показаниям свидетелей, после того как прозвучали выстрелы, от этой машины отъехали два автомобиля", – говорится в сообщении.Сообщается, что при осмотре иномарки правоохранители изъяли пистолет под патрон Флобера.Во время конфликта был избит иностранец 1988 года рождения. Его с побоями с места происшествия забрала "скорая". Полицейские уже пообщались с потерпевшим, его гражданство и фамилия не сообщаются. Кроме того, правоохранители проверяют записи с видеокамер наблюдения, говорится в сообщении столичного главка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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