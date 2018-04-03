Капитану "Шахтера" Дарио Срне могут пересмотреть наказание по обвинению в употреблении запрещенных препаратов.

На этой неделе, ориентировочно 4-5 апреля, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) даст свой ответ по сроку дисквалификации хорватского легионера "горняков" Дарио Срны, передает со ссылкой на .

Согласно процедуре, решение Украинского антидопингового центра были переданы в WADA, которое может как принять решение украинского органа, так и подать апелляцию, не согласившись с решением коллег о сроке дисквалификации или тем, с какого момента следует считать старт дисквалификации.

Ранее Национальный антидопинговый центр Украины постановил дисквалифицировать Срна за допинг на 17 месяцев. Срок отстранения исчисляется с даты взятия пробы, то есть - с 22 марта 2017 года.

Срна не поможет "Шахтеру" в последних матчах этого сезона, а также на старте нового розыгрыша УПЛ. Его возвращение может состояться не ранее 22 августа 2018.

В крови хорвата обнаружили нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля. В частности - дегидроэпиандростерон, который включен ВАДА в список запрещенных препаратов на 2017 год.

Наказание для Срны могло быть и строгим, но в НАДЦ учли объяснения спортсмена и пришли к выводу, что значительная вины с его стороны нет.

35-летний Дарио Срна приостановил выступления за "" в сентябре 2017 года. Позже 35-летний хорват был отстранен от соревнований .

Дарио Срна выступает за "" с 2003 года и является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. В этом сезоне он успел сыграть 10 игр во всех турнирах, отметившись 4 голевыми передачами. Контракт Срны с "Шахтером" заканчивается в 30 июня 2018 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира