Текст письма опубликован на странице Савченко в Facebook. В нем нардеп представила свою политическую концепцию «Изменение политической системы».

Савченко предложила изменить избирательную систему, предоставить украинцам возможность снимать депутатов с должностей, ввести паспортизацию населенных пунктов и провести перепись населения Украины.

Также было инициировано реформу судебной и правоохранительной системы. Более того, нардеп выступила за изменение административного строя Украины.

«Почему эта концепция так нужна украинцам? Потому, что она основывается на природном укладе — мировоззрении украинцев с давних времен и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности», — заявила Савченко.

По словам нардепа, ее концепция предлагает «реальное народовластие с задействованием новых современных технологий, предотвращает фальсификацию решений украинцев».

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