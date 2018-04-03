В Запорожье 02 апреля ночью горел один из торговых центров. Основные версии пожара - неосторожное обращение с огнем и поджог.

Возгорание произошло около 2:00, на територии супермаркета тогда были только охранники,передает со ссылкой на .

Сначала на хозяйственной территории загорелись деревянные поддоны, впоследствии огонь распространился на счетчик и газовую трубу. Пожар тушили 50 спасателей. Торговый зал остался невредимым, обгорела только обшивка и внешняя стена супермаркета.

На месте работают оперативники вместе с представителями службы безопасности торговой сети.

В Шевченковском районе Днипра на проспекте Дмитрия Яворницкого горел торговый центр. Сообщение о происшествии поступило в 16:08. Пожар возник на кухне кафе, которое расположено на нулевом этаже. Жертв и пострадавших нет.

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