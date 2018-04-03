Так, индекс Dow Jones потерял 3%, Nasdaq – свыше 3%. А индекс S&P500 упал на 2,26%.

По данным издания, Китай в ответ может также наказать американских фермеров, работающих в регионах. Отмечается, что сотрудники данной сферы экспортировали товары в КНР почти на 20 млрд долларов в 2017 году, в то время, как свиноводческая отрасль США имеет свыше 1,1 млрд. долларов.

Напомним, 22 марта Трамп подписал меморандум, поручающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров.

Под них попали продукты примерно на 60 млрд долларов — более 10% импорта США из КНР. Изначально предлагались меры в отношении продукции на 30 млрд долларов, но Трамп настоял на более жестком подходе.

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