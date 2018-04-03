Приказ о подорожании билетов на поезда еще находится на рассмотрении в профильных министерствах, пояснили в "Укрзалізниці". Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Укразалізниця" хочет дважды в 2018 году повысить цену проезда Фото: uz.gov.ua Перевозчик пояснил, что соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины еще находится на рассмотрении "в причастных ведомствах"."Укрзалізниця" настаивает, что из-за несвоевременной индексации тарифов компания продолжает наращивать убытки."С октября 2014 года фактический индекс потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции – 206,3%. В 2018 году для приведения пассажирских перевозок во внутреннем сообщении до уровня безубыточности тарифы необходимо было бы повысить более чем в два раза", – уточнил перевозчик.В своем финансовом плане на этот год "Укразалізниця" предусмотрела подорожание билетов на 12% с 1 апреля и 1 октября. Также компания планирует получить субсидирование на более чем 11 млрд грн.Исполняющий обязанности главы правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов отмечал, что тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров в Украине, "возможно, самые низкие как в Европе, так и на постсоветском пространстве". По его словам, плацкартные билеты в стране часто дешевле, чем автобусные перевозки на аналогичных направлениях, хотя должно быть наоборот. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки цен апреля чем было билеты Теги: деньги