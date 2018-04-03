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"Укрзалізниця" отложила запланированное повышение цен на билеты с 1 апреля
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03.04.2018 00:20
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Приказ о подорожании билетов на поезда еще находится на
рассмотрении в профильных министерствах, пояснили в "Укрзалізниці".
Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Укразалізниця"
хочет дважды в 2018 году повысить цену проезда Фото: uz.gov.ua
Перевозчик пояснил, что соответствующий приказ Министерства
инфраструктуры Украины еще находится на рассмотрении "в причастных
ведомствах"."Укрзалізниця" настаивает, что из-за несвоевременной
индексации тарифов компания продолжает наращивать убытки."С октября
2014 года фактический индекс потребительских цен составил 192,2%,
индекс цен производителей промышленной продукции – 206,3%. В
2018 году для приведения пассажирских перевозок во внутреннем
сообщении до уровня безубыточности тарифы необходимо было бы
повысить более чем в два раза", – уточнил перевозчик.В своем
финансовом плане на этот год "Укразалізниця" предусмотрела
подорожание билетов на 12% с 1 апреля и 1 октября. Также компания
планирует получить субсидирование на более чем 11 млрд
грн.Исполняющий обязанности главы правления "Укрзалізниці" Евгений
Кравцов отмечал, что тарифы на железнодорожные перевозки
пассажиров в Украине, "возможно, самые низкие как в Европе, так и
на постсоветском пространстве". По его словам, плацкартные
билеты в стране часто дешевле, чем автобусные перевозки на
аналогичных направлениях, хотя должно быть наоборот.
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