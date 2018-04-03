Корпорация Google сняла рекламу в столичном метрополитене. Об этом сообщает со ссылкой на Youtube-канал нового сервиса компании. Ролики создало украинское digital-агентство Skykillers. Три рекламные ролики сервиса платежей Google Pay уже опубликованы в сети. Локациями для съемок стали станции “Золотые ворота” и “Дорогожичи” Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена. Таким образом компания рекламирует новый сервис Google Pay. Сервис позволяет подключать платежные карточки и сохранять платежную информацию. Google Pay сохраняет также историю платежей и позволяет подключать карты постоянного клиента, подарочные карты и специальные предложения. Как сообщал Google планирует выпустить дешевый смартфон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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