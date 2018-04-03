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В Google сняли рекламу в Киеве
03.04.2018 00:26

Корпорация Google сняла рекламу в столичном метрополитене. Об этом сообщает со ссылкой на Youtube-канал нового сервиса компании.

Ролики создало украинское digital-агентство Skykillers. Три рекламные ролики сервиса платежей Google Pay уже опубликованы в сети.

Локациями для съемок стали станции “Золотые ворота” и “Дорогожичи” Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена.

Таким образом компания рекламирует новый сервис Google Pay.

Сервис позволяет подключать платежные карточки и сохранять платежную информацию. Google Pay сохраняет также историю платежей и позволяет подключать карты постоянного клиента, подарочные карты и специальные предложения.

Как сообщал Google планирует выпустить дешевый смартфон.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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