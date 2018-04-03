|В Google сняли рекламу в Киеве
|03.04.2018 00:26
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Корпорация Google сняла рекламу в столичном метрополитене. Об этом сообщает со ссылкой на Youtube-канал нового сервиса компании.
Ролики создало украинское digital-агентство Skykillers. Три рекламные ролики сервиса платежей Google Pay уже опубликованы в сети.
Локациями для съемок стали станции “Золотые ворота” и “Дорогожичи” Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена.
Таким образом компания рекламирует новый сервис Google Pay.
Сервис позволяет подключать платежные карточки и сохранять платежную информацию. Google Pay сохраняет также историю платежей и позволяет подключать карты постоянного клиента, подарочные карты и специальные предложения.
Как сообщал Google планирует выпустить дешевый смартфон.
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