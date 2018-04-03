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41-річна Ельза Патакі вжахнула фігурою у бікіні (ФОТО)
03.04.2018 00:27
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41-річна Ельза Патакі, відома актриса та армия Кріса Хемсворта, днями разом з коханим та дітьми вирушила на відпочинок в Австралію, вирішивши відсвяткувати Великдень на спекотному пляжі.

Втім, від папарацці не заховатися навіть під час свят - в мережі напередодні з'явилися фото, на яких Ельза позує у білому відвертому бікіні. Фігурі зірки може позаздрити багато жінок, але шанувальники здивувались тому, як дивно виглядає Патакі - обвисла шкіра, зморшки на руках - важко повірити, що їй всього 41.

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