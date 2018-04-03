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Телеведущий Соловьев о пранкере Вольнове: Эта сволочь - не дай бог, его убьют. Его надо привезти в Россию и судить
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03.04.2018 00:28
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Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что в случае
убийства украинского пранкера Евгения Вольнова в этом обвинят
Россию, следовательно украинца надо доставить в РФ. Соловьев:
Россию начнут обвинять в том, что они ликвидировали этого подонка
Скриншот: Вечер с Владимиром Соловьевым / YouTube призвал
выкрасть который звонил в морги российского Кемерово с
вопросом, готовы ли там принять 300 погибших из горевшего торгового
центра "Зимняя вишня"."Эта сволочь – не дай бог, его убьют. Потому
что дальше Россию начнут обвинять в том, что они ликвидировали
этого подонка. Его надо найти, привезти в Россию и судить, чтобы он
сидел", – заявил он.Соловьев отметил, что Вольнов своей акцией
преследовал политические цели."Мародеры должны ответить. Что здесь,
что там – надо найти и посадить. И тем, которые сейчас начинают
говорить: "Ой, вы воюете с блогерами". Нет... Чего с ними
разговаривать? Сажать надо просто тех, которые нарушили законы, и
все", – подчеркнул он.25 марта в четырехэтажном торговом
центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. В
Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о
пропаже и гибели 64 человек.25 марта 2018 года Вольнов записал
серию пранков, посвященных пожару в Кемерово. Он звонил местным
жителям и госслужащим, представляясь сотрудником администрации
президента или МЧС РФ. Пранкеру удалось договориться об откате при
отпевании жертв, уничтожении мемориала и сокрытии числа погибших.В
комментарии РБК он заявил, что выкладывал ролики о "300
погибших" на своем канале в YouTube, так как российские власти
замалчивают масштабы трагедии, а он "единственный, кто говорит
правду и не боится этого".По словам Вольнова, своим пранком он
хотел "дать возможность почувствовать всем, что чувствуют
украинцы уже который год". Пранкер отметил, что россияне
"практически ежедневно" убивают украинцев на Донбассе и "не
заслуживают какого-либо сожаления".28 марта Следственный
комитет завел в отношении украинца дело по статье 282
(возбуждение ненависти или вражды) Уголовного кодекса РФ. В этот же
день Басманный суд Москвы заочно арестовал Вольнова
и объявил его в международный розыск.29 марта пресс-секретарь
генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что Украина не
выдаст России Вольнова.Председатель Следственного комитета
Российской Федерации Александр Бастрыкин пообещал "всеми правдами и
неправдами" достать Вольнова.Пранкеру в РФ грозит штраф в размере
от 300 до 500 тыс. руб. (от 137 до 228 тыс. грн) либо лишение
свободы на срок от двух до пяти лет.
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