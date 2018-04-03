Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что в случае убийства украинского пранкера Евгения Вольнова в этом обвинят Россию, следовательно украинца надо доставить в РФ. Соловьев: Россию начнут обвинять в том, что они ликвидировали этого подонка Скриншот: Вечер с Владимиром Соловьевым / YouTube призвал выкрасть который звонил в морги российского Кемерово с вопросом, готовы ли там принять 300 погибших из горевшего торгового центра "Зимняя вишня"."Эта сволочь – не дай бог, его убьют. Потому что дальше Россию начнут обвинять в том, что они ликвидировали этого подонка. Его надо найти, привезти в Россию и судить, чтобы он сидел", – заявил он.Соловьев отметил, что Вольнов своей акцией преследовал политические цели."Мародеры должны ответить. Что здесь, что там – надо найти и посадить. И тем, которые сейчас начинают говорить: "Ой, вы воюете с блогерами". Нет... Чего с ними разговаривать? Сажать надо просто тех, которые нарушили законы, и все", – подчеркнул он.25 марта в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.25 марта 2018 года Вольнов записал серию пранков, посвященных пожару в Кемерово. Он звонил местным жителям и госслужащим, представляясь сотрудником администрации президента или МЧС РФ. Пранкеру удалось договориться об откате при отпевании жертв, уничтожении мемориала и сокрытии числа погибших.В комментарии РБК он заявил, что выкладывал ролики о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так как российские власти замалчивают масштабы трагедии, а он "единственный, кто говорит правду и не боится этого".По словам Вольнова, своим пранком он хотел "дать возможность почувствовать всем, что чувствуют украинцы уже который год". Пранкер отметил, что россияне "практически ежедневно" убивают украинцев на Донбассе и "не заслуживают какого-либо сожаления".28 марта Следственный комитет завел в отношении украинца дело по статье 282 (возбуждение ненависти или вражды) Уголовного кодекса РФ. В этот же день Басманный суд Москвы заочно арестовал Вольнова и объявил его в международный розыск.29 марта пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что Украина не выдаст России Вольнова.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин пообещал "всеми правдами и неправдами" достать Вольнова.Пранкеру в РФ грозит штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб. (от 137 до 228 тыс. грн) либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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