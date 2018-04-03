В обвалилась подпорная стена возле дома по ул. Ярославов Вал, 15, где проживал авиаконструктор Игорь Сикорский.

Стена толщиной в один кирпич долгое время стояла под наклоном. На ней было несколько табличек, предупреждали об опасности,передает со ссылкой на .. За стеной проходит газовая труба.

"На место чрезвычайного происшествия выехали сотрудники коммунальной службы спасения. Кирпичная стена при падении не задела авто или прохожих. Сотрудники огородили опасную территорию лентой. О падении мы сообщили балансодержателю здания и Шевченковской . Дом Сикорского не в лучшем состоянии", - сказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям Роман Ткачук.

Владелец дома обещает заняться его спасением после того, как будет готов проект проведения противоаварийных работ. Вероятно его подготовят к лету, осенью начнутся работы по спасению самого дома.

Владельцы здания обещают использовать тот кирпич во время ремонта здания.

Полуразрушенный трехэтажный флигель на ул. Ярославов Вал, 15-б в , где родился и вырос авиаконструктор Игорь Сикорский, превратят в музей. Инициативная группа при поддержке Министерства обороны собралась реставрировать дом. Дом в государственной собственности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира