В Украине до 14,4 млрд грн выросла задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения.

По данным Госстата, по сравнению с январем, в феврале она увеличилась на 10,8%,передает со ссылкой на .

Кроме этого, на 22,6% выросла задолженность по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий. Составила 3,8 млрд грн. Задолженность за вывоз бытовых отходов достигла 0,4 млрд грн.

Долги за централизованное водоснабжение и водоотвод составили 1,8 млрд грн. За газоснабжение - 16,4 млрд грн.

В то же время долги украинцев за электроэнергию сократились до 3,8 млрд грн.

Всего в феврале за ЖКУ было оплачено 10,3 млрд грн. Это составило 75,3% начисленных за этот период сумм.

В Украине субсидии на оплату ЖКУ получают 43% семей. Это 6,44 млн домохозяйств. По сравнению с февралем 2017 года средний размер финпомощи в феврале 2018 года снизился на 36% - 1005,2 грн, сообщили в Госстате. За январь-февраль 2018 года за субсидией обратились 396 тыс. семей. Это в два раза меньше, чем в начале прошлого года. Субсидии назначили 322 тыс. домохозяйств. Сумма назначенной помощи составила 352,1 млн грн.

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