Закон о реформировании сферы парковки Верховная Рада Украины поддержала 21 декабря 2017 года. Президент Петр Порошенко подписал документ 28 марта 2018 года. Инициатива вступит в силу через 180 дней после публикации в официальной прессе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Правоохранители смогут заочно штрафовать водителей за нарушение правил парковки Фото: kyivcity.gov.ua Таким образом, документ вступит в силу 27 сентября – через 180 дней после обнародования.Закон позволяет полицейским эвакуировать припаркованные автомобили, существенно препятствующие движению транспорта или создающие угрозу безопасности движения. В частности, если транспортное средство поставили на проезжей части в два и более рядов, расположили на железнодорожном переезде, на трамвайных путях, на эстакаде, мосту, путепроводе или под ним, в тоннеле, на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон, на перекрестке и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, ближе 30 м от посадочной площадки для остановки маршрутных транспортных средств, ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, ближе 10 м от выезда с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда, а также в ряде других случаев. Также закон вводит привязку размера штрафов за нарушение правил парковки к стоимости часа парковки в 20-кратном размере. Если штраф оплачивается в течение 10 банковских дней, предоставляется скидка 50%.Для фиксации нарушений внедряется режим фото- и видеосъемки. Правоохранители благодаря этому смогут штрафовать собственников авто заочно.Верховная Рада поддержала инициативу 21 декабря 2017 года. Президент Петр Порошенко подписал документ 28 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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