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Закон о новых правилах парковки в Украине вступит в силу 27 сентября
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03.04.2018 01:00
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Закон о реформировании сферы парковки Верховная Рада Украины
поддержала 21 декабря 2017 года. Президент Петр Порошенко подписал
документ 28 марта 2018 года. Инициатива вступит в силу через 180
дней после публикации в официальной прессе. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Правоохранители смогут заочно
штрафовать водителей за нарушение правил парковки Фото:
kyivcity.gov.ua Таким образом, документ вступит в силу 27
сентября – через 180 дней после обнародования.Закон позволяет
полицейским эвакуировать припаркованные автомобили, существенно
препятствующие движению транспорта или создающие угрозу
безопасности движения. В частности, если транспортное средство
поставили на проезжей части в два и более рядов, расположили на
железнодорожном переезде, на трамвайных путях, на эстакаде, мосту,
путепроводе или под ним, в тоннеле, на пешеходном переходе или
ближе 10 м от него с обеих сторон, на перекрестке и ближе 10 м от
края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного
перехода, ближе 30 м от посадочной площадки для остановки
маршрутных транспортных средств, ближе 10 м от обозначенного места
выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, ближе 10 м от
выезда с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда, а
также в ряде других случаев. Также закон вводит привязку
размера штрафов за нарушение правил парковки к стоимости часа
парковки в 20-кратном размере. Если штраф оплачивается в течение
10 банковских дней, предоставляется скидка 50%.Для фиксации
нарушений внедряется режим фото- и видеосъемки. Правоохранители
благодаря этому смогут штрафовать собственников авто
заочно.Верховная Рада поддержала инициативу 21 декабря 2017
года. Президент Петр Порошенко подписал документ 28 марта 2018
года.
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