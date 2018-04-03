|
Нарусова заявила о готовности предложить Путину амнистию для инакомыслящих и политзаключенных
|
03.04.2018 01:08
|
Член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова заявила о намерении
попросить президента Владимира Путина амнистировать политических
заключенных в России. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Вчера 23.05 | комментариев: Нарусова: Мы знаем, как
фальсифицируются и публикуются эти дела Фото: ЕРА Нарусова
отметила, что готова выступить с таким предложением публично."За
амнистию прежде только к инакомыслящим, к политическим заключенным,
которые у нас есть, и отрицать это невозможно, хотя они могут
сидеть и по другим статьям, мы знаем, как фальсифицируются и
публикуются эти дела. Я считаю, прежде всего – по этим. Людям
по не тяжким экономическим статьям, потому что чаще только это
разные структуры крышуют разных бизнесменов, и кто сильнее, того
бизнесмены и замочили... Что же, мы этого не знаем?" – заявила
она.Дочь Нарусовой Собчак передала Путину 19 марта список из 16
политзаключенных с просьбой помиловать их. В список Собчак
вошли российские активисты, ученые, преподаватели, бизнесмены, а
также украинцы Александр Кольченко и Олег Сенцов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира