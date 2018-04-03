Член Совета Федерации РФ Людмила Нарусова заявила о намерении попросить президента Владимира Путина амнистировать политических заключенных в России. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.05 | комментариев: Нарусова: Мы знаем, как фальсифицируются и публикуются эти дела Фото: ЕРА Нарусова отметила, что готова выступить с таким предложением публично."За амнистию прежде только к инакомыслящим, к политическим заключенным, которые у нас есть, и отрицать это невозможно, хотя они могут сидеть и по другим статьям, мы знаем, как фальсифицируются и публикуются эти дела. Я считаю, прежде всего – по этим. Людям по не тяжким экономическим статьям, потому что чаще только это разные структуры крышуют разных бизнесменов, и кто сильнее, того бизнесмены и замочили... Что же, мы этого не знаем?" – заявила она.Дочь Нарусовой Собчак передала Путину 19 марта список из 16 политзаключенных с просьбой помиловать их. В список Собчак вошли российские активисты, ученые, преподаватели, бизнесмены, а также украинцы Александр Кольченко и Олег Сенцов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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