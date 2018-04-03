|Google разрабатывает бюджетный смартфон Pixel - СМИ
|03.04.2018 01:14
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Компания работает над созданием бюджетного смартфона Pixel. Об этом пишет со ссылкой на .
По информации издания, гаджет рассчитан на представителей развивающихся рынков. Стоимость смартфона должна быть существенно ниже флагманских моделей. А ее выход должен состояться в августе текущего года.
Сообщается, что одним из ключевых рынков, на которые нацелен производитель, является индийский. В этом же направлении работают и другие производители мобильных устройств - Samsung и .
В настоящее время неизвестно, какими именно характеристиками будет располагать смартфон. Также не сообщается его приблизительная стоимость.
Ранее сообщалось, что компания разрабатывает собственную блокчейн-технологию.
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