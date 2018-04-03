Образовательная реформа в Латвии должна положить конец разделению общества в этой стране по языковому принципу, считает политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Пока электорат разделен по языковому принципу, у России всегда будет шанс восстановить или усилить свое влияние Фото: Виталий Портников / Facebook Он напомнил, что политическую жизнь Латвии даже спустя 27 лет после провозглашения независимости определяет противостояние "латышских" и "русских" партий."Речь, как правило, идет даже не об этническом происхождении, а о степени интеграции в общество. А интеграцию эту, разумеется, обеспечивают язык и образование. В результате правительство Латвии все эти годы формируется по критерию национального единства. Все латышские партии объединяются в правящую коалицию, а русские партии остаются в оппозиции. Совершенно не важно, либерал ты или консерватор, этнический националист или сторонник европейских ценностей – важно то, на каком языке разговаривают твои избиратели и какой телеканал они смотрят", – подчеркнул Портников.Влияние Кремля в Латвии неоспоримо, следовательно образовательная реформа столкнулась с сопротивлением со стороны сателлитов бывшей империи, написал журналист."Поправки к закону об образовании должны хотя бы в будущем разрушить стены языкового гетто. И понятно, почему у них так много оппонентов. Почему против Кремль, который рискует окончательно утратить свое пагубное влияние. Почему против русскоязычные политики, которые рискуют лишиться электората. Почему против русскоязычные учителя, многие из которых вечером смотрят московское телевидение, а утром вдалбливают чужую шизофрению в детские головы", – отметил автор.Портников сравнил латвийские "русские партии" с украинской Партией регионов, которая также была проводником кремлевских умонастроений."Пока электорат все еще разделен по языковому принципу, у России всегда будет шанс восстановить или усилить свое влияние. Просто из-за войны в Украине Кремль не действует тут самостоятельно, чтобы не мешать сторонникам спасительной для него идеи "какая разница?". А в Латвии Москва действует, не скрываясь", – утверждает он.22 марта Сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. Планируется, что переход завершится в 2021/2022 учебном году.Всего в Латвии действуют 168 начальных и 108 средних школ, где обучение проходит на русском языке.При этом, по данным минобразования, с 2009-го по 2016 год доля учеников, которые сдавали выпускные экзамены на латышском языке, выросла с 60% до 85%.Министерство иностранных дел РФ осудило поправки к латвийскому закону об образовании.2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил вступление реформы в силу.Мэр Риги Нил Ушаков пообещал оспорить закон в Конституционном суде. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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