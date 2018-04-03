Для 99% украинских граждан непонятно, почему общественные активисты не должны были подавать е-декларации. О таком заявил в эфире “5 канала” заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, информирует

“Этот вопрос интересует очень тесный круг людей. Это самих же общественных деятелей и политиков. Конечно, здесь есть момент мести определенной. Только ленивый не издевался над „мощами“ в декларациях, лотерейными билетами и так далее. Поймите, что в нашем медиапространстве эксперты, общественные деятели, политики практически объединились, имеется в виду, что их рассматривают как недействительный персонаж ... Конечно, для большинства людей, 99%, уверен, граждан не понятно, почему, когда на телевидении — все равны, а когда декларации подавать — кто-то может подавать, а кто-то может не подавать”, — сказал знаток.

Голобуцкий также отметил, что поскольку антикоррупционные активисты зажгли свои декларации, есть возможность положительного голосования за отмену е-декларирования для них.

Как сообщал антикоррупционный комитет завтра рассмотрит е-декларирование для активистов.

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