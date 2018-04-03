|
Цукерберг прогнозирует, что на борьбу с утечками данных в Facebook уйдут годы
|
03.04.2018 01:32
|
До конца 2018 года над обеспечением безопасности личных данных
пользователей Facebook будут работать до 20 тыс. специалистов,
заверил основатель соцсети Марк Цукерберг. Цукерберг признался, что
был идеалистом в вопросах безопасности Фото: EPA Он признался, что
"хотел бы решить все эти проблемы через три или шесть месяцев", но
это "займет более длинный период времени".Цукерберг отметил, что c
2004 года сотрудники Facebook "были сосредоточены на позитиве" и
объединении людей. Из-за такого "идеализма" без внимания остались
некоторые недостатки системы.По его словам, сейчас над обеспечением
безопасности личных данных пользователей в компании работает около
14 тыс. человек, а до конца года их количество увеличится до 20
тыс.19 марта газета The New York Times сообщила, что
британская Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50
миллионов пользователей, чтобы повлиять на выборы президента США.
Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей
соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Телеканал
Channel 4 News заснял на скрытую камеру
разговор с главой Cambridge Analytica Александром
Никсом, который признался, что более 200 раз вмешивался в
избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении,
Чехии, Индии и Аргентине.19–20 марта акции Facebook упали на 8%, а
Цукерберг потерял $6,7 млрд.21 марта он пообещал, что
работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных
пользователей. Цукерберг также выкупил рекламу в британских
газетах, чтобы принести извинения за возможную утечку.Из-за
скандала свои профили из Facebook удалили компании Tesla
и SpaceX, а также журнал Playboy.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира