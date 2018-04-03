До конца 2018 года над обеспечением безопасности личных данных пользователей Facebook будут работать до 20 тыс. специалистов, заверил основатель соцсети Марк Цукерберг. Цукерберг признался, что был идеалистом в вопросах безопасности Фото: EPA Он признался, что "хотел бы решить все эти проблемы через три или шесть месяцев", но это "займет более длинный период времени".Цукерберг отметил, что c 2004 года сотрудники Facebook "были сосредоточены на позитиве" и объединении людей. Из-за такого "идеализма" без внимания остались некоторые недостатки системы.По его словам, сейчас над обеспечением безопасности личных данных пользователей в компании работает около 14 тыс. человек, а до конца года их количество увеличится до 20 тыс.19 марта газета The New York Times сообщила, что британская Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 миллионов пользователей, чтобы повлиять на выборы президента США. Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Телеканал Channel 4 News заснял на скрытую камеру разговор с главой Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз вмешивался в избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине.19–20 марта акции Facebook упали на 8%, а Цукерберг потерял $6,7 млрд.21 марта он пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей. Цукерберг также выкупил рекламу в британских газетах, чтобы принести извинения за возможную утечку.Из-за скандала свои профили из Facebook удалили компании Tesla и SpaceX, а также журнал Playboy. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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