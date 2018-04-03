Монетный двор Канады выпустил третью монету в виде украинской писанки. Об этом сообщает со ссылкой на журнал украинской диаспоры Ukrainian People.

Монета стала уже третьей “писанкой” в коллекции канадского монетного двора, но первой золотой. На реверсе нанесены цветные узоры, характерные для традиционной украинской писанки. Монета отчеканена из 31,82 гр чистого серебра с позолотой и имеет номинал в 20 канадских долларов. Общий тираж составляет 5 тысяч штук.

“Кроме прекрасного вида и весенней темы, эта монета-писанка является артистическим чествованием 1,2 млн канадцев украинского происхождения, чьи традиции есть богатой составляющей мультикультурного наследия Канады”, — говорится в описании монеты на сайте канадского монетного двора.

Автор дизайна реверса монеты — канадская художница Анна Морасфитянин, которая работала также и над двумя предыдущими выпусками монеты-писанки, увидевших свет в 2016 и 2017 годах.

Как сообщал в Аргентине установили памятник украинской писанке.

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