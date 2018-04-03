Украина настаивает, чтобы следующая волна освобождения состоялась как можно быстрее, отметила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко. Геращенко: Вопрос украинских заложников будет подниматься на всех площадках Фото: rada.gov.ua Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе обсудит вопрос освобождения удерживаемых лиц 4 апреля. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко."Мы хотим, чтобы следующая волна освобождения состоялась как можно быстрее, и будем говорить об этом на гуманитарной группе в Минске 4 апреля", - написала она.Геращенко сообщила, что 2 апреля встречалась с президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения темы возвращения украинских заложников и политзаключенных."Вопрос украинских заложников будет подниматься на всех площадках, мы хотим большей солидарности мира для их освобождения. Мы действительно ищем различные пути и варианты освобождения, к сожалению, все зависит не только от нашей воли и желания, а и от РФ", – отметила она. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1671824836238656 2 апреля Геращенко заявляла, что украинская сторона готова передать 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, для того, чтобы освободить украинских политзаключенных в РФ.27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся самый крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил 31 января 2018 года, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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