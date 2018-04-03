В центре Киева злоумышленники устроили стрельбу и избили иностранца. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

“В полицию в 16:50 поступило сообщение, что по улице высокий слышны выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль „Порш Кайен“, возле которого нашли две гильзы. Из показаний свидетелей, после того, как прозвучали выстрелы, от этой машины отъехали два автомобиля”, — указано в сообщении правоохранителей.

Сообщается, что при осмотре иномарки правоохранители изъяли пистолет револьвер под патрон Флобер.

Отмечается, что в ходе случившегося злоумышленники избили иностранца 1988 года рождения. Его с побоями с места происшествия забрала “скорая”.

Как сообщал в Киеве на Троещине мужчина выпрыгнул с 16 этажа.

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