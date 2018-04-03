Верховная рада Украины не успеет рассмотреть проект избирательного кодекса в апреле из-за большого количества поправок, над которыми сейчас работает комитет. Об этом во время брифинга сообщил председатель , передает со ссылкой на .

По словам спикера парламента, депутаты смогут рассмотреть избирательный кодекс лишь в мае или июне.

"До выборов еще год и семь месяцев. Конечно время идет. На рассмотрении комитета проект избирательного кодекса, к которому есть более 4 тысяч правок. Понимая нагрузку на комитете, с избирательным кодексом мы не сможем выйти на решение в апреле. Скорее только это будет май или июнь", - заявил Парубий.

Он также выразил надежду, что парламент успеет рассмотреть и избирательный кодекс и законопроект "Об антикоррупционном суде" в течение этой сессии.

Напомним, ранее сообщалось, что в проект избирательного кодекса внесено рекордное количество поправок.

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