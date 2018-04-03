Украинская Премьер-лига объявила имя футболиста, который лучше всех выступил в рамках 25-го тура чемпионата, передает со ссылкой на сайт Лиги.

“По итогам голосования победу одержал полузащитник „Динамо“ 19-летний Николай Шапаренко, который в матче с „Мариуполем“ вышел на замену, внес коренной перелом в игру и забил вымышленный по красоте мяч”, — говорится в записи УПЛ.

В голосовании он значительно опередил нападающего “Карпат” Хорхе Карраскаля и бразильского легионера “Шахтера” Тайсона.

Вашему вниманию состав экспертного совета УПЛ: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев и Александр Сопко.

Как сообщалось ранее, учитель “бело-синих” отметил выступление Шапаренко во встрече с “Мариуполем”.

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