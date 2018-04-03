В Верховную Раду был подан законопроект № 8202, который предусматривает увеличение ответственности собственников зданий памятников архитектуры. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook-страницу соавтора законопроекта, народного депутата Дмитрия Белоцерковца.

Авторы проекта связывают большинство проблем в охране объектов культурного наследия в столице с несовершенной законодательной базой.

“Цель закона — увеличить ответственность тех, кто в 1990-х и 2000-х выкупил у города или государства, объекты (здания), являющихся памятниками архитектуры, и удерживают их в ужасном состоянии. То есть они не понимают, что купили не обычный объект, а здание, которое является частью культурного наследия города”, — отметил в заметке Белоцерковец.

В законопроекте 8202 предусмотрены принудительный выкуп здания при нарушении правил эксплуатации. Предусмотрена процедура, когда хозяин получает предупреждение с требованием убрать недостатки. Вместе с ним ему направляется договор купли продажи. Если хозяин игнорирует требование, суд может заставить его продать здание; штраф за безответственное отношение. Предусматривает увеличение штрафов за проведение любых незаконных работ и размещения рекламы, без согласия местных властей; увеличение уголовной ответственности от трех до шести лет лишения свободы за нанесение вреда или уничтожение здания.

По мнению авторов, законопроект предоставляет больше полномочий местной администрации.

Как сообщал Рада на этой неделе рассмотрит реформу парламента и вопросы безопасности.

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