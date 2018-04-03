В Днепре на улице Коробова, 8 несколько сотен летучих мышей, занесенных в Красную книгу, выбросили из многоэтажки. Животные погибли. Об этом сообщила волонтер Людмила Шпитун в Facebook.



По ее словам, летучих мышей, которые находились в спячке, выбросили с 16 этажа жилого дома. Неизвестный обнаружил их укрытие и сбросил вниз. В течение целого дня тела животных лежали под домом, пока их не забрали волонтеры,передает со ссылкой на .

"Среди этой горы трупов, которые разбились об асфальт и были раскатанные машинами, волонтерами была обнаружена одна живая летучая мышка! Мы связались с центром" спасения летучих мышей". Мышка, которая выжила, будет отправлена им в Харьков, а трупики также собраны и будут отправлены на экспертизу", - написала волонтер.

Активисты надеются на содействие городских властей, ведь такое преступление не может остаться незамеченным. Местные жители видели, что мышей именно выбрасывали из многоэтажки.

Запорожская зоозащитница Олеся Кулик спасла и приютила в квартире стаю летучих мышей - почти 400 штук. Гнездо спящих летучих мышей обнаружили жители города во время ремонта балкона. О находке сообщили Олесю и она приехала, чтобы забрать их.

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