Чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) в подготовке к поединку с украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) будет готовиться под руководством своего брата Карлоса, информирует со ссылкой на ESPN.

Карлос по-прежнему входил в тренерский состав Хорхе, однако на этот раз будет главным, заменив на данной позиции Исмаэля Саласа.

Кроме того, чемпион в легком весе отметил о конфликте с наставником Салас за его расписание, которое помешал в подготовке к бою с украинцем. Несмотря на это Линаресс считает, что и сейчас может попросить совета у Саласа.

Добавим также, бой между Хорхе Линаресом и Ломаченко состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене “Мэдисон Сквер Гарден”.

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