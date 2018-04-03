Польша планирует построить скоростную автотрассу S12 до украинской границы. Об этом сообщает на своей Facebook-странице “Укравтодор” со ссылкой на Генеральную дирекцию национальных дорог и автострад Польши, информирует

Скоростное шоссе длиной 75 километров стартует от города Пяски близко от Люблина и будет иметь выход на украинский КПП “Ягодин”. Новое скоростное шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону.

По информации польского ведомства, уже объявлен тендер на разработку проектной документации.

С украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП “Ягодин”, говорится в сообщении.

Как сообщал в “Укравтодоре” рассказали, где будут исправлять дороги в 2018 году.

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