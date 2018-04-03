Поведение бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева – показательный пример того, как может деградировать власть, отметил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Ройзман назвал кадровую политику Кремля "миной замедленного действия" Фото: Евгений Ройзман / Twitter "Кто-то все равно должен брать на себя ответственность и нести ее – это первое. Второе: для всех было бесспорно, что власть в ситуации с Кемерово не просто вела себя неправильно, а власть себя вела неадекватно. Просто неадекватно ситуации и неадекватно здравому смыслу", – заявил он.Ройзман напомнил, что Тулеев попросил прощения за пожар, в котором погибли десятки людей, не у жителей Кемерово, а у президента РФ Владимира Путина."Когда показывают кадры с того заседания, видно, что нельзя так долго находиться у власти. Не просто власть начинает деградировать, а человек в этой ситуации начинает деградировать, перестает понимать, что происходит и адекватно воспринимать действительность. Это, можно сказать, профессиональная деформация", – отметил он.Чиновник назвал кадровую политику Кремля "миной замедленного действия"."Это хорошо кончиться не может. Люди на местах это видят и понимают. Совершенно разные мотивы назначения, совершенно разные мотивы поддержки того или иного представителя. Мы эти мотивы не знаем. Они не в паблике. Они не озвучиваются. Это не демократия, это называется немного по-другому. Потом придут историки, расскажут, как это на самом деле называется", – резюмировал он.Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. 25 марта 2018 года в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.1 апреля губернатор подал в отставку. Тулеев назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя". За "многолетнюю работу во главе региона" чиновника поблагодарил Путин. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.Ройзман, будучи основателем фонда "Город без наркотиков", был избран мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года.3 апреля 2018 года Свердловское законодательное собрание может отменить прямые выборы мэра Екатеринбурга. На митинг против этого накануне вышли несколько тысяч жителей города, сообщал Ройзман в Twitter. Народа много. И люди все идут и идут. Нас - тысячи. Екатеринбург - вольный город. И просто так выборы мэра не сдаст. Кстати, митинг в Екатеринбурге проходит на Площади Обороны. Знай наших. pic.twitter.com/Vs8ysQriyo — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 2 апреля 2018 г. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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