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Мэр Екатеринбурга о кадровой политике Кремля: Это хорошо кончиться не может
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03.04.2018 02:11
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Поведение бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева –
показательный пример того, как может деградировать власть, отметил
мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Ройзман назвал кадровую политику
Кремля "миной замедленного действия" Фото: Евгений Ройзман /
Twitter "Кто-то все равно должен брать на себя ответственность и
нести ее – это первое. Второе: для всех было бесспорно, что
власть в ситуации с Кемерово не просто вела себя неправильно, а
власть себя вела неадекватно. Просто неадекватно ситуации и
неадекватно здравому смыслу", – заявил он.Ройзман напомнил,
что Тулеев попросил прощения за пожар, в котором погибли десятки
людей, не у жителей Кемерово, а у президента РФ Владимира
Путина."Когда показывают кадры с того заседания, видно, что нельзя
так долго находиться у власти. Не просто власть начинает
деградировать, а человек в этой ситуации начинает деградировать,
перестает понимать, что происходит и адекватно воспринимать
действительность. Это, можно сказать, профессиональная
деформация", – отметил он.Чиновник назвал кадровую политику
Кремля "миной замедленного действия"."Это хорошо кончиться не
может. Люди на местах это видят и понимают. Совершенно разные
мотивы назначения, совершенно разные мотивы поддержки того или
иного представителя. Мы эти мотивы не знаем. Они не в паблике. Они
не озвучиваются. Это не демократия, это называется немного
по-другому. Потом придут историки, расскажут, как это на самом деле
называется", – резюмировал он.Тулеев руководил Кемеровской
областью с 1997 года. 25 марта 2018 года в результате пожара в
торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64 человека,
в том числе 41 ребенок.1 апреля губернатор подал в
отставку. Тулеев назвал это "единственно верным решением, потому
что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну
нельзя, морально нельзя". За "многолетнюю работу во главе региона"
чиновника поблагодарил Путин. Временно исполняющим обязанности
губернатора назначен вице-губернатор Сергей
Цивилев.Ройзман, будучи основателем фонда "Город без наркотиков",
был избран мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года.3 апреля
2018 года Свердловское законодательное собрание может отменить
прямые выборы мэра Екатеринбурга. На митинг против этого
накануне вышли несколько тысяч жителей города, сообщал
Ройзман в Twitter.
Народа много. И люди все идут
и идут. Нас - тысячи. Екатеринбург - вольный город. И просто так
выборы мэра не сдаст. Кстати, митинг в Екатеринбурге проходит на
Площади Обороны. Знай наших. pic.twitter.com/Vs8ysQriyo
— Евгений Ройзман (@roizmangbn) 2 апреля 2018 г.
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