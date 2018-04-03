В России решили лишний раз перестраховаться и наложили на свою национальную команду ряд антидопинговых запретов перед КМ-2018.

"Игроки должны помнить, что они ответственны за все, что принимает их организм. Кроме отказа от употребления лекарств, указанных в запрещенном списке WADA, необходимо соблюдать два правила: не курить кальян и не пить экзотические (травяные) чаи.

Каждый шестой препарат в обычной аптеке запрещен для спортсмена", - напомнил Российский футбольный союз футболистам, чтобы они не попались на допинге во время турнира,передает со ссылкой на .

В тамошней федерации гордятся, что за последние 4 года на допинге не поймали ни одного игрока из их страны. А главный врач сборной России даже утверждает, что ее игроки - "самые чистые на свете спортсмены" из-за суровых анализов на наркотики, которые вводит РФС.

Игрокам также советуют детально изучать содержание препаратов, произведенных в разных странах, имеют одинаковое название, а особенно осторожным быть с иностранными лекарствами, в которых "могут быть запрещенные вещества".

Еще одна опасность ждет российских футболистов в потенциально загрязненной мясе из Китая и Южной Америки: "Будьте осторожны, от этого зависит ваша карьера", - предупреждают в организации.

В ESPN не понимают, откуда такие предостережения относительно экзотических чаев, ведь их употребление раньше не становилось причиной дисквалификации за допинг. Что касается кальяна, то прецеденты были: один алжирский футболист попался на том, что "случайно покурил трубку" его друга, в которой был кокаин.

В июне 2017 издание Daily Mail сообщило о расследовании о возможных допинг-нарушениях у 34 российских футболистов, в том числе участников КС-2014. Сообщалось, что в есть подробности и доказательства применения допинга в сборной России. Последняя в Кубке мира-2014 завершила выступление на стадии группового этапа.

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