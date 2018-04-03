Сегодня дело по Холодницкому лежит сугубо в юридической плоскости, а не политической. О таком заявил в эфире “5 канала” член Совета общественного контроля при НАБУ Сергей Миткалик, информирует

На вопрос ведущего, скандал ли с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким — это конфликт внутри Генпрокуратуры, или это конфликт за ее пределами, то есть конфликт между институтами, Миткалик ответил: “Вне ее пределов”.

Он также добавил: “Сегодня это дело лежит исключительно в юридической плоскости. Ее политизируют фигуранты производства, политизируют сами политики, СМИ, этому делу придают политически яркой расцветки. Что мы имеем на сегодня информацию, что есть уже информация, что Холодницкий сливал дела, в том числе о городском голове Одессы (Александре Труханове) и также было заявлено, что он предупреждал фигурантов уголовных производств о возможных обысках, в частности по делам Одесской мэрии. То, что он заранее предупреждал друзей о предъявленных и подписанных подозрениях, то есть все важные вещи, которые должны проходить в рамках следствия и на которые наложена следственная тайна. Уже были утечки информации, и мы знаем, что НАБУ и ГПУ обвиняют в этом непосредственно Холодницкого. Так или иначе — будут обнародованы записи, и мы это все услышим в течение двух месяцев”.

Как сообщал Холодницкого ждут на допрос в ГПУ.

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