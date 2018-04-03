Об этом со ссылкой на ее личного помощника сообщает ВВС.

Винни Мадикезела Мандела была бывшей женой первого черного президента ЮАР Нельсона Манделы. Поддерживала связи с бывшим мужем даже после развода в 1996 году.

"Она умерла после продолжительной болезни, с которой она была из больницы с начала года. Пошла мирно в ранние часы в понедельник в окружении его семьи и близких", - заявил представитель семьи Виктор Дламини.

Винни родилась в 1936 году в Восточном Кейпе. Стала социальным работником. В 1950-х годах познакомилась с ее будущим мужем. Брак длился почти 38 лет. 27 лет Нельсон провел в тюрьме.

Пара шла, держась за руку, когда Манделу выпустили из тюрьмы после 27 лет. Их фото стало символ борьбы против апартеида, которая продолажалась почти три десятилетия. Через два года после освобождения они расстались.

Нельсон Мандела умер в возрасте 95 лет 5 декабря 2013-го. Был трижды женат, имел шестерых детей и более 20 внуков. Винни была второй женой. С первой - Эвелин - женился в 1944 году. За 14 лет брака родила четверых детей. В третий раз Мандела женился в 1998 году на вдове первого президента Мозамбика Грасе Машел. Таким образом она стала первой женщиной мира, которая была первой леди двух стран.

11 февраля 1990 года в Южной Африке после 27-ми лет заключения вышел на свободу борец за права чернокожих Нельсон Мандела, осужденный в 1964 году на пожизненное заключение. Освобождение Манделы было одним из условий, которые выдвинул Африканский Национальный Конгресс (АНК) в обмен на согласие участвовать в разработке новой конституции страны.

В 1944 году 26-летний адвокат Мандела вступил в АНК, старейшую политическую организацию чернокожих южноафриканцев, и впоследствии стал руководителем йоханнесбургского молодежного крыла АНК, а в 1952 году был избран заместителем президента АНК. Следуя принципу ненасильственной борьбы с апартеидом, в 1960 году, после жестокой расправы над мирной демонстрацией в Шарпельвилли, Мандела инициировал создание полувоенизированных подразделений АНК, которые вскоре начали партизанскую борьбу против правительства белого меньшинства ЮАР

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