Пользователи видеохостинга YouTube по всему миру, включая украинцев, жалуются на проблемы в работе сервиса. Об этом сообщает со ссылкой на портал Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

“Есть сбой в Youtube от 2 апреля 2018 22:55:24”, — говорится в сообщении.

Сбои в работе хостинга зафиксированы в более чем 30 странах. В их числе Украина, Россия, США, Канада, Германия, Бразилия, Швеция, Великобритания, Мексика, Бельгия, Аргентина, Турция, Чили, Швейцария, Индия, Франция, Испания, Италия, Австрия и др.

Сложности с работой сайта чувствуют 41% пользователей, еще у 38% наблюдаются проблемы с просмотром видеозаписей, а 20% не могут войти в свои учетные записи. Также пользователи сообщают о проблемах при попытке зайти на различные каналы. Кроме того, пользователи столкнулись с проблемой отвечать кому-либо в комментариях.

В компании уже отреагировали на массовые сбои в работе сервиса. “Видите эту надпись „Ошибка 500“ на YouTube? Уже работаем над этим!”, — говорится в сообщении компании в Twitter.

Также руководство заявило, что как только удастся устранить трудности в работе, будет запущено обновления сервиса.

Seeing this 500 error message on YouTube? We’re on it! pic.twitter.com/ArPDUDxUcp