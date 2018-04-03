Лоббизм является принятым на законодательном уровне почти во всех странах. О таком заявил в эфире “5 канала” в программе “Информационный вечер” народный депутат от “Батькивщины” Вадим Ивченко, передает

На вопрос ведущего, пора, уместно ли и насколько реалистично сейчас, чтобы в Украине был легализован лоббизм в Верховной Раде как способ коммуникации между теми, кто хочет, чтобы их интересы легально официально лоббировались в парламенте, нардеп сказал: “Практически все депутаты, все чиновники занимаются лоббизмом. Фактически. Юридически это нигде не зафиксировано. И выглядит так, когда депутат, например, к нему обращается предприниматель с любого вопроса и он обращается к центральным органам исполнительной власти как депутат, эти руководители смотрят на него как на коррупционера, может, что-то получил и пытается пролоббировать интересы в тех определенных кругах, по поводу которой жалобы обратился предприниматель. Поэтому действительно происходит теневой поток средств, то есть оплаты, и это факт. То есть кому-то оплаты, кому услуги. Иногда через фонды, дивиденды”.

Вадим Ивченко также добавил, что: “Если мы эту деятельность переведем в соответствии с действующим законодательством, то есть узаконим, то есть сделаем закон, то я тогда, и мой коллега и так далее, он может быть представителем, например, определенной ассоциации. Вот я в „Батькивщину“ попал от „Ассоциации сельских и поселковых советов“. То есть действительно, если ко мне обратятся органы местного самоуправления села по тендерам, использование средств на дорогу, пространственного развития, я соберу и буду лоббировать, я сегодня являюсь представителем ассоциации и на меня будут смотреть как на человека, который формирует повестку дня для этих территорий, действительно согласовывает позицию с правительством и фактически я смогу официально получать плату и показывать в декларации. Все будут видеть, сколько мои услуги стоят тому подобное. Это лоббизм, который является принятый на законодательном уровне почти во всех странах. Нам нужно ко всему подходить, у нас так, что депутаты бегают и боятся показать, что лоббируют агросектор или промышленность”.

Как сообщал сегодня дело в отношении Холодницкого лежит сугубо в юридической плоскости, а не политической. О таком заявил член Совета общественного контроля при НАБУ Сергей Миткалик.

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