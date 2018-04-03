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Черноморский флот РФ может перебросить часть сил в Азовское море после задержания Украиной судна "Норд" – СМИ
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03.04.2018 02:59
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Командование Черноморского флота РФ готово привлечь авиацию к
"обеспечению безопасности" российского судоходства в Азовском море,
рассказал "РИА Новости" источник в российских силовых структурах.
Он также назвал агрессивными действия украинских морских
пограничников, которые задержали российское рыболовецкое судно
"Норд" 25 марта. В Черноморском флоте РФ хотят ответить на "угрозу
украинского государственного пиратства" Фото: mil.ru По словам
собеседника агентства, это должно стать ответом на "агрессивные
действия" украинских морских пограничников, которые задержали
российское рыболовецкое судно "Норд" .Источник предупредил об
"угрозе украинского государственного пиратства" и отметил, что
"Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит
соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности
российского судоходства, то есть будет присутствовать в
северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского
бассейна".Украинские пограничники задержали "Норд" 25
марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море.
Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На
борту находилось 10 членов экипажа.Спикер Государственной
погранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что судно нарушило
порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию.
Членов экипажа, у которых были российские паспорта, выданные в
аннексированной Керчи, могут привлечь к административной
ответственности. Капитану "Норда" грозит лишение свободы на
срок до пяти лет.28 марта управление Федеральной службы
безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное
дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который
задержал российский траулер.Спикер министерства иностранных дел РФ
Мария Захарова отметила, что "украинские пограничники
действовали как сомалийские пираты".30 марта пресс-секретарь
генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что суд
санкционировал арест российского рыболовецкого судна "Норд".
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