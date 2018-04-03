Командование Черноморского флота РФ готово привлечь авиацию к "обеспечению безопасности" российского судоходства в Азовском море, рассказал "РИА Новости" источник в российских силовых структурах. Он также назвал агрессивными действия украинских морских пограничников, которые задержали российское рыболовецкое судно "Норд" 25 марта. В Черноморском флоте РФ хотят ответить на "угрозу украинского государственного пиратства" Фото: mil.ru По словам собеседника агентства, это должно стать ответом на "агрессивные действия" украинских морских пограничников, которые задержали российское рыболовецкое судно "Норд" .Источник предупредил об "угрозе украинского государственного пиратства" и отметил, что "Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности российского судоходства, то есть будет присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна".Украинские пограничники задержали "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находилось 10 членов экипажа.Спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что судно нарушило порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию. Членов экипажа, у которых были российские паспорта, выданные в аннексированной Керчи, могут привлечь к административной ответственности. Капитану "Норда" грозит лишение свободы на срок до пяти лет.28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что "украинские пограничники действовали как сомалийские пираты".30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что суд санкционировал арест российского рыболовецкого судна "Норд". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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