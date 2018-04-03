Украинская триатлонистка Юлия Елистратова победила на первых своих стартах в новом сезоне — “2018 Sharm El Sheikh ATU Sprint Triathlon African Cup and Pan Arab Championships”, который состоялся в Египте, передает со ссылкой на НОК Украины.

Время нашей спортсменки 1 час 10 минут и 8 секунд. На 38 секунд она опередила азербайджанку Левковскую. Тройку призеров замкнула представительница Венгрии.

Примечательно, что только 9-ти секунд не хватило другой нашей землячке к подиуму — Маргарита Крылова заняла 4-ю строчку.

У мужчин наша страну представлял только Иван Меньшиков — 21 место.

Напомним, что в прошлом году Елистратова выигрывала этап Кубка Азии, а также на нескольких этапах Кубка Европы.

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