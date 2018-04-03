Бренд Vertu выпустил новый смартфон, который был представлен на территории Китая. Новинка Vertu Constellation X получила процессор Snapdragon 820, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Об этом пишет со ссылкой на .

Смартфон оснащен дисплеем с диагональю 5.5 дюймов и разрешением 2560х1440. Основная камера гаджета 12-мегапиксельная с "ультрапикселями" размером 1.55 мкм. Она поддерживает запись видео в формате 4K. Фронтальный модуль имеет согласие 4 Мп.

Также устройство имеет разъем для наушников 3.5 мм, порт USB Type-C для зарядки аккумулятор емкостью 3220 мАч.

Работает смартфон под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Главной особенностью новинки является корпус, выполненный з анодированного алюминия. Задняя панель обшита телячьей кожей разных цветов. Производитель также обещает ручную сборку британскими мастерами.

Стоимость гаджета составляет 6300 долларов. Продажи стартуют 12 апреля текущего года.

Ранее сообщалось, что эксперты опеределили . Лидером была признана новинка от компании Huawei.

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