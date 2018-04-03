Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе намерена обсудить освобождение заложников 4 апреля. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook-страницу первой заместителя председателя Верховной Рады, представительницы Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирины Геращенко.

“Мы хотим, чтобы следующая волна освобождения состоялась как можно быстрее, и будем говорить об этом на гуманитарной группе в Минске 4 апреля”, — отметила Геращенко.

Она также добавила, что встречалась с президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения вопросов об освобождении заложников и политических заключенных.

Также обсуждали отсутствие доступа к пленников врачей, МККК, нарушение их прав на встречу с консулами.

“Вопрос украинских заложников будет подниматься на всех площадках, мы хотим большей солидарности мира для их освобождения. Мы действительно ищем различные пути и варианты освобождения, к сожалению, все зависит не только от нашей воли и желания, а от РФ”, — сообщила Ирина Геращенко.

Как сообщал Геращенко объяснила, почему освобождены украинские пленные сих пор не получили выплаты.

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