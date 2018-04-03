|На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
|03.04.2018 03:19
|
В 2017 году в список самых богатых по версии вошло 259 новых миллиардеров.
Самым богатым новичком с состоянием $42,2 млрд в рейтинге стала наследница косметической империи Франсуаза Бетанкур-Майерс. Она дочь совладелицы L'Oréal Лилиан Бетанкур. Еще до смерти матери Франсуаза руководила холдингом. Кроме нее, акции L'Oréal принадлежат ее мужу и двум сыновьям, передает со ссылкой на .Наследница In-N-Out Burger Линси вошла в рейтинг с состоянием в $1,2 млрд. Компанию In-N-Out в 1948 году основал ее дед. Её отец, который был президентом компании, рано умер. В возрасте 18 лет, она стала единственной наследницей семейной компании. В 2010 году заняла должность президента компании. Увеличила число точек In-N-Out почти на треть - до 330 кафе. Новыми миллиардерами стали канадцы Энтон Реби и Роннен Харари. Они в 1994 году основали компанию по производству игрушек Spin Master со стартовым капиталом $10 тыс. Сегодня компания производит летающие шары Air Hogs с дистанционным управлением и роботов Hatchimals. Состояние каждого из совладельцев Spin Master равно $1,3 млрд. Несмотря на состояние в $1,2 млрд, Тоби Лютке ездит на работу на велосипеде. Он в 2006 году основал платформу электронной торговли Shopify. На ней действует около 600 тыс. онлайн-магазинов. Тоби Лютке научился программировать еще в 12 лет. Shopify вышла на биржу в 2015 году. С тех пор акции компании выросли на 320%.
В рейтинг самых богатых с активом $1,1 млрд вошел испанец Альберто Палатчи. В октябре прошлого года он продал компанию по пошиву свадебных платьев Pronovias примерно за $655 млн. Также миллиардером с состоянием $2,3 млрд стал швейцарец Томас Флор. Он основал частную авиационную компанию VistaJet.
Телекоммуникационный магнат Страйв Массива с активами $1,4 млрд стал первым миллиардером из Зимбабве. Шандор Чани главный исполнительный директор стал первым в истории представителем Венгрии в списке .Крис Ларсен, самый богатый человек в криптовалютном мире, присоединился к списку миллиардеров с состоянием в $4,6 млрд. В 2012 году Крис Ларсен стал одним из основателей криптовалюты Ripple.
В тройку самых богатых людей планеты вошли основатель и главный акционер Amazon Джефф Безос, основатель Билл и инвестор Уоррен Баффет. Общая сумма активов Джеффа Безоса составила $112 млрд. Состояние миллиардера за год выросли более чем на $39 млрд. Он - единственный человек на земле, состояние которого превышают $100 млрд. Активы Билла Гейтса составляют $90 млрд, Уоррена Баффета - $83 млрд.