В 2017 году в список самых богатых по версии вошло 259 новых миллиардеров.

Самым богатым новичком с состоянием $42,2 млрд в рейтинге стала наследница косметической империи Франсуаза Бетанкур-Майерс. Она дочь совладелицы L'Oréal Лилиан Бетанкур. Еще до смерти матери Франсуаза руководила холдингом. Кроме нее, акции L'Oréal принадлежат ее мужу и двум сыновьям, передает со ссылкой на .

В рейтинг самых богатых с активом $1,1 млрд вошел испанец Альберто Палатчи. В октябре прошлого года он продал компанию по пошиву свадебных платьев Pronovias примерно за $655 млн. Также миллиардером с состоянием $2,3 млрд стал швейцарец Томас Флор. Он основал частную авиационную компанию VistaJet.

Телекоммуникационный магнат Страйв Массива с активами $1,4 млрд стал первым миллиардером из Зимбабве. Шандор Чани главный исполнительный директор стал первым в истории представителем Венгрии в списке .

В тройку самых богатых людей планеты вошли основатель и главный акционер Amazon Джефф Безос, основатель Билл и инвестор Уоррен Баффет. Общая сумма активов Джеффа Безоса составила $112 млрд. Состояние миллиардера за год выросли более чем на $39 млрд. Он - единственный человек на земле, состояние которого превышают $100 млрд. Активы Билла Гейтса составляют $90 млрд, Уоррена Баффета - $83 млрд.

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