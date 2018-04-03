Сотрудники правоохранительных органов Греции арестовали мужчину, который подозревается в попытке убийства двух сотрудников посольства Ирана в Афинах. Об этом сообщает со ссылкой на сайт полиции Греции.

В полиции заявили о задержании 47-летнего гражданина Ирана. Он, по версии полицейских, 28 марта совершил набег с ножом на двух сотрудников иранской дипмиссии в Афинах. Оба дипломата были ранены. Через несколько дней правоохранители смогли идентифицировать преступника и задержать его.

На допросе мужчина признался в содеянном. Также он рассказал, что причастен к двум случаев поджога у входа в посольство Ирана, которые он сделал в прошлом.

По факту нападения на иранских дипломатов было возбуждено дело, которое передали прокурору районного суда в Афинах.

Как сообщал ЕС даст Греции 6,7 млрд евро помощи.

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