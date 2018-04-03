Заработная плата секретаря СНБО Украины Александра Турчинова в 2017
году составляла 731 295 грн грн, а проценты от вклада в "Ощадбанке"
– 1 890 001 грн. Турчинов увеличил свой доход по сравнению с
предыдущим годом Фото: РНБО України. Оперативний штаб / Facebook В
частности, заработная плата секретаря СНБО составила 731 295 грн
грн, а проценты от вкладов в "Ощадбанке" – 1 890 001 грн. Его
жена Анна Турчинова задекларировала 142 592 грн заработной платы в
Национальном педагогическом университете им. Драгоманова и 65 416
грн страховых выплат.Турчинов указал в декларации $964 723, €9989 и
49 695 грн на счетах в "Ощадбанке", а также $700 тыс.,€3 тыс. и 110
тыс. грн наличными. Его жена хранит €492 и 659 грн в "Ощадбанке".
Все перечисленные средства являются общей собственностью
супругов.Турчиновы владеют квартирой в Киеве площадью 381,8 м² и
двумя паркоместами. Также супруги имеют легковой автомобиль Toyota
Highlander 2013 года выпуска.Секретарь СНБО задекларировал 27
старинных церковных книг, 12 картин, а также набор из часов и двух
подсвечников.Доход Турчинова за 2016 год составлял 2 554 282
грн.1 апреля 2018 года глава Национального агентства по вопросам
предотвращения коррупции Александр Мангул анонсировал, что
декларации украинских топ-чиновников начнут испытывать 10 апреля.
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