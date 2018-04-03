Заработная плата секретаря СНБО Украины Александра Турчинова в 2017 году составляла 731 295 грн грн, а проценты от вклада в "Ощадбанке" – 1 890 001 грн. Турчинов увеличил свой доход по сравнению с предыдущим годом Фото: РНБО України. Оперативний штаб / Facebook В частности, заработная плата секретаря СНБО составила 731 295 грн грн, а проценты от вкладов в "Ощадбанке" – 1 890 001 грн. Его жена Анна Турчинова задекларировала 142 592 грн заработной платы в Национальном педагогическом университете им. Драгоманова и 65 416 грн страховых выплат.Турчинов указал в декларации $964 723, €9989 и 49 695 грн на счетах в "Ощадбанке", а также $700 тыс.,€3 тыс. и 110 тыс. грн наличными. Его жена хранит €492 и 659 грн в "Ощадбанке". Все перечисленные средства являются общей собственностью супругов.Турчиновы владеют квартирой в Киеве площадью 381,8 м² и двумя паркоместами. Также супруги имеют легковой автомобиль Toyota Highlander 2013 года выпуска.Секретарь СНБО задекларировал 27 старинных церковных книг, 12 картин, а также набор из часов и двух подсвечников.Доход Турчинова за 2016 год составлял 2 554 282 грн.1 апреля 2018 года глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул анонсировал, что декларации украинских топ-чиновников начнут испытывать 10 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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