Президент США Дональд Трамп вновь заявил в понедельник о том, что демократы в Сенате Конгресса США всячески тормозят процесс утверждения выдвинутых им кандидатов на ключевые посты в администрации. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт американского президента.

"39% выдвинутых мной кандидатур, в том числе на дипломатические должности в зарубежные страны, до сих пор не утверждены через обструкционистскую позицию, которую заняли демократы, и задержек, к которым они прибегают. При таких темпах потребуется более 7 лет прежде, чем мне будет разрешено начать работать с этими замечательными людьми. Никогда раньше такого не было. Возмутительно!”- отметил он в своем Twitter.

Ранее Трамп подчеркивал, что ситуация, сложившаяся с незаполненными должностями в федеральном правительстве - "худшая в истории США".

Как сообщал , Вера Савченко попросила Трампа вмешаться в ситуацию с преследованием ее сестры.

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