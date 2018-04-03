|Трамп: демократы в Конгрессе препятствуют утверждению кандидатур на должности в администрации
|03.04.2018 03:39
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Президент США Дональд Трамп вновь заявил в понедельник о том, что демократы в Сенате Конгресса США всячески тормозят процесс утверждения выдвинутых им кандидатов на ключевые посты в администрации. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт американского президента.
"39% выдвинутых мной кандидатур, в том числе на дипломатические должности в зарубежные страны, до сих пор не утверждены через обструкционистскую позицию, которую заняли демократы, и задержек, к которым они прибегают. При таких темпах потребуется более 7 лет прежде, чем мне будет разрешено начать работать с этими замечательными людьми. Никогда раньше такого не было. Возмутительно!”- отметил он в своем Twitter.
Ранее Трамп подчеркивал, что ситуация, сложившаяся с незаполненными должностями в федеральном правительстве - "худшая в истории США".
Как сообщал , Вера Савченко попросила Трампа вмешаться в ситуацию с преследованием ее сестры.
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