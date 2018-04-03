Киевский районный суд Полтавы на очередном заседании по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого вынес решение о принудительном приводе свидетелей. Об этом передает со ссылкой на .

"Сегодня прокуратура не обеспечила явку ни одного из еще не допрошенных 15 свидетелей обвинения. Поэтому суд вынес определение о приводе этих свидетелей", - сказал адвокат Кернеса Александр Гунченко.

Следующее заседание по делу назначено на 23 апреля.

25 января 2014 неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета от ВО " Иван Варченко заявил о похищении двух активистов - Александра Кутянина и Сергея Ряполова. Они "снимали номера автомобилей" друзей Кернеса "у гостиницы" Националь ". Отдел по связям с общественностью ГУ Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 Кернесу сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы или похищение человека, пытках, угрозах убийством. 26 марта передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников. Через неделю, 2 апреля, Высший специализированный суд Украины объявил о переносе рассмотрения дела Кернеса с Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

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